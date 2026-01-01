Σήμερα, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος ξημερώνει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Ωστόσο, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ισχυρούς έως πολύ ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους, για τους οποίους έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ριπές που τοπικά ενδέχεται να φτάσουν έως και θυελλώδεις 8 μποφόρ ιδιαίτερα στα δυτικά, τα βόρεια και το εσωτερικό της χώρας.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε θαλάσσιες μετακινήσεις και εκτεθειμένες περιοχές λόγω πιθανότητας ιπτάμενων αντικειμένων.

Τοπικά αυξημένες νεφώσεις να δίνουν σύντομα διαστήματα με περισσότερη συννεφιά.

Αναλυτικά το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:

Χαμηλή πίεση και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο.

Σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά.

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και σύντομα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ.

Το πεδίο των ανέμων θα εξασθενίσει σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης, ωστόσο στα βόρεια και τα δυτικά παροδικά θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ταραγμένη και αργότερα στα νότια και τα ανατολικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 5 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Σε ορεινές περιοχές και ενδεχομένως σε υπήνεμες πεδινές περιοχές κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά, θα σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ωστόσο σταδιακά μέχρι την Κυριακή αναμένεται άνοδος.