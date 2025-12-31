Στις προκαταρκτικές εγκρίσεις για ηλεκτροκίνηση αναφέρεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης, οι οποίοι έχουν λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου, έχει παρέλθει η περίοδος για ανάρτηση ή αποστολή παραγγελίας οχήματος, όπως προνοείται στο σχέδιο, και ως εκ τούτου, για όσους δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης δεν αναρτήθηκε παραγγελία (καινούργια οχήματα) ή δεν παραλήφθηκε παραγγελία (μεταχειρισμένα οχήματα), η προκαταρκτική έγκριση έχει ακυρωθεί, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση, το ΤΟΜ.

Κατά συνέπεια, προσθέτει, «θα αποσταλεί εντός της επόμενης εβδομάδας προκαταρκτική έγκριση σε επιλαχόντες για τις κατηγορίες χορηγίας Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10».

Πιο συγκεκριμένα για τις πάνω κατηγορίες χορηγίας παρατίθενται πιο κάτω οι αριθμοί αίτησης μέχρι τους οποίους θα σταλεί προκαταρκτική έγκριση σε επιλαχόντες, για την ανάρτηση παραγγελίας (καινούργια οχήματα) ή αποστολή παραγγελίας (μεταχειρισμένα οχήματα), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που θα ορίζεται στο μήνυμα της έγκρισης :

α. Κατηγορία Δ5: Οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης 381 μέχρι 483

β. Κατηγορία Δ7: Οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης 41 μέχρι 57

γ. Κατηγορία Δ8: Οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης 41 μέχρι 46

δ. Κατηγορία Δ9: Οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης από 51 μέχρι 66

ε. Κατηγορία Δ10: Οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης από 11 μέχρι 13

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την κατηγορία χορηγίας, αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών ([email protected]) καθώς και η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να σταλούν.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις στον αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία, με βάση τη σειρά κατάταξης από την κλήρωση.



Διαβάστε επίσης: Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 το νέο φορολογικό σύστημα





Πηγή: ΚΥΠΕ