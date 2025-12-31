Με νέα ανακοίνωση σε σχέση με την αποστολή ψευδών και κακόβουλών γραπτών μηνυμάτων SMS, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναφέρει ότι ο ίδιος και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Καλεί τους παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων να μην ανοίγουν τον σύνδεσμο και να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα.

Διευκρινίζοντας ότι τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων, ο ΟΑΥ τονίζει ότι δε θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Πηγή: ΚΥΠΕ