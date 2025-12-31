Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να υποβάλουν τη Δήλωση Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη και να καταβάλουν φόρους και εισφορές, χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, για σκοπούς περαιτέρω διευκόλυνσης των εργοδοτών που δεν υπέβαλαν τις μηνιαίες Δηλώσεις Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (PAYE) Εργοδότη Ιουλίου 2025-Νοεμβρίου 2025 ή/και δεν κατέβαλαν το ποσό φόρου/εισφορών που αναλογεί σε αυτές, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και καταβολής φόρων και εισφορών μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2026, χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ