Στους δρόμους της Λευκωσίας βγήκαν από νωρίς οι πολίτες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους ψώνια. Στόχος τους ήταν να συμπληρώσουν ό,τι έλειπε από το γιορτινό τραπέζι, να προμηθευτούν τα τελευταία δώρα για αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και φυσικά τη βασιλόπιτα, όπως επιτάσσει το έθιμο της ημέρας.

Αυξημένη ήταν η κίνηση στους φούρνους, οι οποίοι γέμισαν από κόσμο που έσπευδε να προμηθευτεί τη βασιλόπιτά του. Παρά τον βροχερό καιρό, η έξοδος των καταναλωτών δεν πτοήθηκε, με την αγορά να διατηρεί τον παλμό της μέχρι και τις τελευταίες ώρες του χρόνου.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πολίτες στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», οι περισσότεροι προγραμματίζουν να περάσουν τόσο την παραμονή όσο και την Πρωτοχρονιά σε οικογενειακό κύκλο, στο σπίτι, μαζί με φίλους και συγγενείς, χωρίς ιδιαίτερες εξόδους ή μεγάλες συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, αρκετοί έκαναν λόγο για την ανάγκη να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, τόσο για το γιορτινό τραπέζι όσο και για τα δώρα που θα προσφέρουν κατά την αλλαγή του χρόνου.

Συγκίνηση προκάλεσαν και οι ευχές των πολιτών για το νέο έτος 2026. Κοινή ευχή ήταν η υγεία για όλο τον κόσμο, ενώ δεν έλειψαν και τα μηνύματα για απελευθέρωση της πατρίδας μας και επιστροφή στα κατεχόμενα εδάφη, εκφράζοντας την ελπίδα να μπορέσουν κάποτε να επιστρέψουν στα χωριά τους, όπως η Μόρφου.

Άλλοι πολίτες ανέφεραν ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις αγορές τους και θα περάσουν την Πρωτοχρονιά οικογενειακά ή φιλοξενούμενοι σε φίλους, όπως συνηθίζουν κάθε χρόνο, ανταλλάσσοντας ευχές για ένα καλύτερο νέο έτος.

Το κοινό μήνυμα που κυριάρχησε ήταν η ευχή το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025, με περισσότερη υγεία, ειρήνη και στιγμές κοντά στους αγαπημένους μας.

