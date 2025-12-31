Σε ικανοποιητικά επίπεδα και καλύτερα από προηγούμενες χρονιές, κινήθηκε η κίνηση στα καταστήματα τις γιορτές και τις τελευταίες μέρες ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης σημειώνοντας αρχικά πως η αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

«Η αγορά κινήθηκε μπορώ να πω σε ικανοποιητικά επίπεδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης», είπε και σημείωσε πως η αλλαγή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας βοήθησε και στους υπόλοιπους κλάδους, δηλαδή την ένδυση και την υπόδηση.

Ο κ. Κουρσάρης πρόσθεσε πως ίσως κάποιοι καταναλωτές αναμένουν τώρα να εισέλθουμε στην περίοδο των εκπτώσεων για να προβούν σε άλλες αγορές.

«Γενικά μπορώ να πω ότι η εορταστική ατμόσφαιρα, η κυπριακή νοοτροπία, το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα η οποία ήταν υποβοηθητική όσον αφορά τις αγορές», είπε.

Ερωτηθείς για το θέμα της ακρίβειας και αν είχε αντίκτυπο στην αγορά, ο κ. Κουρσάρης είπε πως σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες εορταστικές περιόδους «η ακρίβεια έρχεται σε δεύτερη μοίρα» και ο καθένας προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας του.

«Σίγουρα όμως υπάρχει ακρίβεια», πρόσθεσε, «σίγουρα υπάρχει μερίδα του κόσμου που έχει κάνει συντηρητικές αγορές, αλλά επαναλαμβάνω πως σε σύγκριση με άλλες χρονιές ήταν μια καλή και ικανοποιητική χρονιά», κατέληξε.

