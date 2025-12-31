Ολοκληρώθηκαν οι αστυνομικές έρευνες στην οικία που συνδέεται με γνωστό επιχειρηματία στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως διαπιστώθηκε, ρίφθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί από αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την οικία του πατέρα της συμβίας γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε γίνει στόχος εγκληματικών στοιχείων.

Η ρίψη των πυροβολισμών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12), εντούτοις η καταγγελία έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

