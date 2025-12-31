Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, απηύθυνε έκκληση προς την κοινωνία για μεγαλύτερη φροντίδα και ενσυναίσθηση απέναντι στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι η μοναξιά των ηλικιωμένων δεν αποτελεί εποχικό φαινόμενο ούτε «μύθο», όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά μια σκληρή και θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε όσους ζουν μόνοι, σε εκείνους που έχουν χάσει πρόσφατα αγαπημένα τους πρόσωπα και περνούν τα πρώτα τους Χριστούγεννα με «ένα πιάτο αντί για δύο».

Όπως ανέφερε, το Παρατηρητήριο διαθέτει υποστηρικτικό δίκτυο για άτομα που χρειάζονται απλώς μια κουβέντα για να σπάσουν τη μοναξιά τους κατά τις γιορτές. Στον οργανισμό εργάζονται ψυχολόγοι, ενώ εκπαιδευμένοι εθελοντές προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, η απομόνωση των ηλικιωμένων είναι καθημερινό βίωμα.

Με έντονο συναισθηματικό τόνο, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου τόνισε ότι πίσω από τις φωτεινές βιτρίνες και το γιορτινό κλίμα, πολλά σπίτια παραμένουν στο σκοτάδι. Σημείωσε πως όταν ένας ηλικιωμένος ζητά από τα παιδιά ή τα εγγόνια του να περάσουν από το σπίτι ή να φέρουν τα μωρά, δεν το κάνει τυπικά, αλλά εκφράζει βαθιά ανάγκη για παρουσία, επαφή και ανθρώπινη ζεστασιά.

Ο κ. Αντωνίου κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν σε επίπεδο γειτονιάς, τονίζοντας ότι μικρές πράξεις αλληλεγγύης μπορούν να έχουν τεράστια σημασία. Ένα επιπλέον πιάτο στο τραπέζι, λίγη βοήθεια με τα ψώνια, τους λογαριασμούς ή τις δουλειές του σπιτιού, ακόμη και μια απλή επίσκεψη, μπορεί όπως είπε να ισοδυναμεί με «ολόκληρο τον κόσμο» για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και σε άτομα με κινητικά ή σοβαρά προβλήματα υγείας, επισημαίνοντας ότι όπου είναι δυνατόν πρέπει να εξασφαλίζεται μεταφορά για να συμμετέχουν σε οικογενειακά τραπέζια ή, εναλλακτικά, να μεταφέρεται το γιορτινό κλίμα στο δικό τους σπίτι.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας επεσήμανε ότι η ενσυναίσθηση είναι το στοιχείο που λείπει από τη σύγχρονη κοινωνία, η οποία όπως είπε είναι βυθισμένη στη ρουτίνα και συχνά ξεχνά τα βασικά: την αγάπη, την ευγένεια και την ανθρώπινη παρουσία. Υπενθύμισε, τέλος, ότι πολύ συχνά η συνειδητοποίηση έρχεται αργά, όταν ένας άνθρωπος φύγει από τη ζωή και μένει μόνο η λύπη για τον χρόνο που δεν αφιερώθηκε.

Διαβάστε επίσης: Τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στην Κύπρο το 2025