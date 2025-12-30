Σε προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης του κοινού λόγω αλλαγής στα πληροφορικά του συστήματα θα προχωρήσει ο Δήμος Λεμεσού από τις 2 Ιανουαρίου. Η διακοπή θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών του, προχωρεί στη μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Ευαγόρας».

Η διαδικασία μετάβασης θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά και ο έλεγχος των δεδομένων στο νέο σύστημα, με στόχο τη διασφάλιση της ορθότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

«Για λόγους ομαλής και ασφαλούς μετάβασης, κατά την πιο πάνω περίοδο δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού, ούτε με φυσική παρουσία ούτε μέσω ηλεκτρονικών καταχωρήσεων ή αιτήσεων» αναφέρει η ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος Λεμεσού θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, προσφέροντας αναβαθμισμένες, πιο σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Ο Δήμος Λεμεσού ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικότερο σύστημα εξυπηρέτησης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ