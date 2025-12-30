Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι άρχισε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Ανακοίνωση 2009 για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με σκοπό τη συλλογή απόψεων σχετικά με την τροποποίησή της.

Στόχος, σημειώνεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο της Εφόρου, είναι η συλλογή απόψεων και εμπειριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ανακοίνωσης από την τελευταία αναθεώρησή της το 2009 έως σήμερα, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον εξακολουθεί να πληροί τους στόχους της. Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να εντοπίσει τυχόν προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετώπισαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κανόνων της, προστίθεται.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί μπορούν να συνεισφέρουν απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή προβαίνει επίσης σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, η οποία απευθύνεται κυρίως σε ενδιαφερόμενους φορείς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως συμμετέχοντες στην αγορά, δημόσιες αρχές και ακαδημαϊκοί, αναφέρει η ανακλίνωση.

Η προθεσμία για την απάντηση και στα δύο ερωτηματολόγια είναι η 14η Ιανουαρίου 2026. Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις και θα δημοσιεύσει μια σύνοψη, καθώς και το σύνολο των συνεισφορών στη γλώσσα στην οποία υποβλήθηκαν. Με βάση τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και την εσωτερική ανάλυση, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα Έγγραφο Εργασίας των υπηρεσιών της που θα συνοψίζει τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

