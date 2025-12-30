Πολιτισμός χωρίς βιτρίνες, με σχέδιο, υποδομές και πρόσβαση.

Το όραμά της, που περιλαμβάνει μουσεία ανοιχτά, μνημεία ζωντανά και καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας από μικρή ηλικία, περιγράφει η Υφυπουργός Πολιτισμού, Λίνα Κασσιανίδου, στο 16ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy. Δίνει έμφαση στον πολιτισμό χωρίς βιτρίνες, αλλά με σχέδιο, σύγχρονες υποδομές και πρόσβαση για όλους και δηλώνει ότι εργάζεται για την κατοχύρωση των καλλιτεχνών, την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων. Κάνει εκτενή αναφορά στα Cesnola rooms με αρχαιότητες από την Αρχαία Αμαθούντα στο Μουσείο της Νέας Υόρκης και τα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας ευρήματα της κατεχόμενης Αρχαίας Ειρήνης στο Μουσείο της Στοκχόλμης.

Η κυβέρνηση, τονίζει, θα αξιοποιήσει την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ για να αναδείξει τον κυπριακό πολιτισμό!