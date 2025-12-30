Μέχρι στιγμής φέτος ταυτοποιήθηκαν 12 άτομα από τον επίσημο κατάλογο των αγνοουμένων της ΔΕΑ, ενώ έχουν βρεθεί 20 άτομα σε οκτώ ανασκαφές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, την Τρίτη, ο Λεωνίδας Παντελίδης, Ε/κ εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Επεσήμανε επίσης τη σημασία της ροής πληροφορίων προς τη ΔΕΑ σημειώνοντας ότι, κάθε λεπτομέρεια βοηθά στο να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά στα σημεία ταφής.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με το πόσες ταυτοποιήσεις έγιναν φέτος ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι «ταυτοποιήθηκαν 12 άτομα από τον επίσημο κατάλογο των αγνοουμένων της ΔΕΑ», προσθέτοντας ότι επίκεινται κι άλλες ταυτοποιήσεις οι οποίες όμως θα ολοκληρωθούν το 2026.

Ερωτηθείς, αν είναι στα ίδια επίπεδα με άλλες χρονιές, είπε ότι είναι περίπου στα ίδια σταθερά επίπεδα, «μειωμένα μεν, αλλά σταθερά». Σημείωσε ότι όλα εξαρτώνται από τα ευρήματα. «Φέτος για παράδειγμα είχαμε 20 ευρήματα, δεν είναι ταυτοποιημένοι ακόμα», είπε, εξηγώντας ότι οι ταυτοποιήσεις παίρνουν χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, οι 12 ταυτοποιήσεις είναι ευρήματα από το 2024, και ίσως κάποιες να αφορούν σε παλαιότερα ευρήματα τα οποία αφορούσαν δύσκολες περιπτώσεις και έγινε η ταυτοποίηση τώρα. Ανέφερε ότι με την ταυτοποίηση, ειδοποιούνται αμέσως οι οικογένειες.

Ο κ. Παντελίδη ανέφερε ακόμη ότι φέτος η ΔΕΑ βρήκε, σε οκτώ ανασκαφές, οστά που θεωρούν ότι αντιστοιχούν σε 20 άτομα και ότι αυτό θα εξακριβωθεί με την ταυτοποίηση, η οποία, όπως σημείωσε, παίρνει κάποιους μήνες. Ερωτηθείς, είπε ότι δεν θα ήθελε να αναφερθεί σε ποιες περιοχές βρέθηκαν τα οστά μέχρι την ταυτοποίηση προς αποφυγή οποιασδήποτε αναστάτωσης οικογενειών που ίσως νομίζουν ότι πρόκειται για τα δικά τους πρόσωπα, και στο τέλος να μην είναι.

Ανέφερε ακόμη ότι, από τις σχεδόν 130 ανασκαφές που έγιναν φέτος, οι οχτώ έχουν αποδώσει ευρήματα. Σημείωσε ότι έγιναν ανασκαφές σε περίπου 20% περισσότερους χώρους φέτος από ότι πέρυσι. Είπε ότι πέρυσι έκαναν ανασκαφές σε γύρω στους 105-106 χώρους, ενώ φέτος κοντεύουν στους 130 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ερωτηθείς για την επάρκεια των συνεργείων, ο κ. Παντελίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουν αρκετό δυναμικό για εννέα συνεργεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε εννέα ανασκαφές ταυτόχρονα.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε οκτώ», είπε, σημειώνοντας ότι, εάν υπάρχει κάποια ανασκαφή για την οποία επείγονται μπορεί να υπάρχουν δύο συνεργεία που εργάζονται ταυτόχρονα στην ίδια ανασκαφή. «Αλλά δουλεύουμε με οκτώ συνήθως και πολλές φορές εννέα συνεργεία. Αν βάλουμε δύο-τρεις αρχαιολόγους σε ξεχωριστή ομάδα, έχουμε άλλη ανασκαφή, δημιουργείται και ένατη ομάδα», είπε.

Ερωτηθείς για τη ροή πληροφοριών, ο κ. Παντελίδης είπε ότι υπάρχει ροή πληροφοριών, «αλλά θα θέλαμε και άλλες πληροφορίες».

«Πάντοτε ζητούμε από τον κόσμο, αν ξέρουν κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει», είπε ο κ. Παντελίδης. Σημείωσε ότι έχουν κάποτε και νέες πληροφορίες αλλά ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουν, αφορούν περιπτώσεις τις οποίες ήδη έχουν υπόψη τους, αλλά δεν είναι συμπληρωμένη εικόνα, «διότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας».

Σημείωσε ότι εμπιστεύονται ότι οι μάρτυρες λένε την αλήθεια, αλλά, μετά από τόσα χρόνια, ότι δεν θυμούνται ακριβώς το σημείο. «Αντιλαμβάνεστε άρα μια μικρή λεπτομέρεια από κάποιον άλλον μπορεί να μας κλείσει την αλυσίδα», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι οι πρώτοι αγνοούμενοι ήταν τον Δεκέμβριο του 1963, μετά από 62 χρόνια, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να βρεθούν. «Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μας βοηθήσει. Γι’ αυτό πάντοτε καλούμε τον κόσμο αν ξέρει κάτι, έστω και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς στις στρατιωτικές περιοχές στα κατεχόμενα, και ότι δεν έχει αλλάξει η εικόνα σχετικά με αυτό.

