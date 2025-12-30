Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε εφαπτόμενη αποθήκη οικίας, στον Ύψωνα, Επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, από την πυρκαγιά η αποθήκη και διάφορα εργαλεία και μικροαντικείμενα έπαθαν ζημιές.

Ανταποκρίθηκε ένα Πυροσβεστικό όχημα και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού .

Πιθανή αιτία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης συσσωρευτών λιθίου κατά τη διαδικασία λειτουργίας του.

Λίγο μετά, φωτιά ξέσπασε σε άχρηστα υλικά και ξύλα σε χώρο στάθμευσης οικίας στο Γέρι. Από την πυρκαγιά η γκαραζόπορτα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκε ο χώρος στάθμευσης.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από τον ιδιοκτήτη.