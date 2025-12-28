Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε το πρωί 36χρονος σε σχέση με υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου στη Λεμεσό. Ο ίδιος αρνείται ενοχή στην υπόθεση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρτήματα αυτοκινήτου εντοπίστηκαν πλησίον του σπιτιού του.

Η κλοπή του αυτοκινήτου καταγγέλθηκε τον περασμένο μήνα στη Λεμεσό.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 36χρονου έτσι μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σπίτι του για έρευνες.

Πλησίον του σπιτιού του εντοπίστηκαν εξαρτήματα που εκτιμάται ότι ανήκουν στο κλοπιμαίο αυτοκίνητο. Ακολούθως ο 36χρονος συνελήφθη.

Αν και ο ίδιος αρνείται ενοχή στην υπόθεση, το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης κράτησης για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

