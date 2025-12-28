Υπό κράτηση με δικαστικό διάταγμα διάρκειας πέντε ημερών, το οποίο εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, τέθηκαν οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 44 και 26 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως «οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν από μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης έρευνας, που διενήργησε χθες, στη Λάρνακα, η ΥΚΑΝ».

Σε έρευνα που διενήργησαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν στην κατοικία του 44χρονου 42 γραμμάρια περίπου κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης, 29 χάπια MDMA, γνωστά ως «Ecstasy», 14 γραμμάρια περίπου φυτικής ύλης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, διάφορα σκεύη καπνίσματος και χρηματικό ποσό 240 ευρώ.

Αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, άντρας ηλικίας 26 ετών φέρεται να μετέβη στην κατοικία του 44χρονου, με πρόθεση να αγοράσει ναρκωτικά και συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνη. Ο 26χρονος επίσης συνελήφθη από τα μέλη της ΥΚΑΝ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων».

Το πρωί της Κυριακής, «οι 44χρονος και 26χρονος οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης των δύο υπόπτων, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης».

Την υπόθεση διερευνά το Επαρχιακό Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ