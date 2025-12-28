Η Αστυνομία εντείνει και συνεχίζει τις στοχευμένες επιχειρήσεις, εστιάζοντας στην πάταξη της εγκληματικότητας, στην προστασία των πολιτών και στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, με ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες, σε καίρια σημεία σε όλες τις πόλεις.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων, χθες βράδυ, διενεργήθηκαν πέραν των 760 ελέγχων από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις συλλήψεις. Καταγγέλθηκαν επίσης, υπεύθυνοι υποστατικών για παραβάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία υποστατικών, καθώς και οδηγοί για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στη βάση ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους, ένα πρόσωπο που εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, ενώ η τέταρτη σύλληψη αφορούσε μη παροχή δείγματος για έλεγχο αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ελέγχθηκαν 53 υποστατικά και προέκυψαν 17 καταγγελίες που αφορούσαν λειτουργία υποστατικού χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή, πώληση οινοπνευματωδών ποτών και χρήση μεγαφώνων χωρίς άδεια, κάπνισμα και είσοδο ανήλικου σε υποστατικό.

Από τους 767 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύκτας, προέκυψαν επίσης 157 τροχαίες καταγγελίες, από τις οποίες οι 25 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.