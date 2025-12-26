Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Αστυνομίας για πάταξη της λαθροθηρίας, ο Ουλαμός Πάταξης της Λαθροθηρίας, διενήργησε, ελέγχους και περιπολίες σε περιοχές των επαρχιών Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας στην επαρχία Πάφου στις 24/12/2025, εντοπίστηκαν τρία πρόσωπα να κυνηγούν σε απαγορευμένη περιοχή, εναντίον των οποίων εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σήμερα σε χωράφι στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, εφτά δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, καθώς και μία συσκευή μιμητικών ήχων άγριων πτηνών.

Την διερεύνηση των υποθέσεων, ανέλαβαν οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πόλης Χρυσοχούς και Ζυγίου αντίστοιχα.