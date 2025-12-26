Διάταγμα πενθήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε 30χρονο κάτοικο επαρχίας Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με υποθέσεις που αφορούν εμπρησμούς οχημάτων, απόπειρα εμπρησμού και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς.

Ο 30χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε απόπειρα εμπρησμού αποθήκης και άναμμα φωτιάς σε πλαστικούς καλάθους σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Εναντίον του 30χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι ενέχεται σε άλλες δύο υποθέσεις εμπρησμών οχημάτων, οι οποίες διαπράχθηκαν στις 16 και 23 Δεκεμβρίου, για τις οποίες επίσης συνελήφθη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

