Γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, έγινε αντιληπτή φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 27χρονου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας που διαμένει, στη Λεμεσό.

Στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού τα οποία και απέκλεισαν τη σκηνή, καθώς επίσης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τη φωτιά, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ενώ από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα, τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη ενώ περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.