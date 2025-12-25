Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, 38χρονος εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις ρουμανικές αρχές, για έκτιση ποινής φυλάκισης δέκα ετών, σε σχέση με αδικήματα εμπορίας προσώπων που διαπράχθηκαν στη Ρουμανία, αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσής του, καταλήγει η ανακοίνωση.

