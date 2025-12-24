Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Σκαρίνου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο καθώς και μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Στο σημειο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.
SigmaLive
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Σκαρίνου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο καθώς και μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Στο σημειο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.
Εγγραφείτε στο Newsletter και μείνετε πάντα ενήμεροι!