Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Σκαρίνου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο καθώς και μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο σημειο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.