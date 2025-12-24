Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Κέντρων Αναψυχής της ΠΕΟ, Νεόφυτος Τίμινης, μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα «Μεσημέρι και Κάτι», τόνισε ότι το επάγγελμα του διανομέα παραμένει από τα πιο ενεργά και δημοφιλή στην καθημερινότητα των Κυπρίων, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο.

Όπως ανέφερε, «το delivery έχει την τιμητική του», μια τάση που —όπως είχε επισημανθεί και σε παλαιότερες αναλύσεις— ενισχύθηκε κατακόρυφα μετά την πανδημία, όταν η διανομή «εξαπλώθηκε στην καθημερινότητά μας» και καθιερώθηκε ως βασικό κομμάτι της καθημερινής εξυπηρέτησης.

«Τις μέρες των γιορτών, λόγω κλειστών εστιατορίων και καφετεριών στα Χριστούγεννα, στην Πρωτοχρονιά και πιθανόν και την επόμενη μέρα, η διακίνηση μπορεί να είναι μειωμένη», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «τις παραμονές, οι διανομείς συνεχίζουν κανονικά να εξυπηρετούν σπίτια και γραφεία».

Εργασία χωρίς αργία – με αυξημένες απολαβές και κίνητρα

Ο κλάδος της διανομής, όπως υπογράμμισε, δεν εξαιρείται από εργασία στις επίσημες αργίες.

«Δεν υπάρχει αργία για τους διανομείς, όμως προβλέπεται αυξημένο ημερομίσθιο, ενώ κάποιες πλατφόρμες προσφέρουν επιπλέον κίνητρα για συγκεκριμένες ώρες, ώστε να παραμένει ελκυστική η παραλαβή και διανομή παραγγελιών», εξήγησε.

Παρεμβάσεις για ασφάλεια και ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο κ. Τίμινης υπενθύμισε ότι από το 2024, έπειτα από παρεμβάσεις της συντεχνίας, το επάγγελμα του διανομέα εντάχθηκε επίσημα στις προειδοποιήσεις για θερμική καταπόνηση, ενώ ισχύουν πρωτόκολλα διακοπής εργασιών όταν εκδίδονται πορτοκαλί ή κόκκινες προειδοποιήσεις —είτε λόγω καύσωνα είτε λόγω ακραίας κακοκαιρίας.

Σε περιπτώσεις καταστροφικών καιρικών φαινομένων, όπως είπε, «υπήρξαν παρεμβάσεις για προσωρινή αναστολή εργασιών σε συγκεκριμένες επαρχίες ή πόλεις».

Νέοι κανόνες και υποχρεωτικός εξοπλισμός από 1.1.2026

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις θεσμικές αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης της άδειας μαθητευομένου για διανομείς, με στόχο την επιμόρφωση, πρακτική άσκηση και σταδιακή ένταξη στην οδήγηση στον δρόμο.

Το σύστημα εφαρμόζεται υπό την οργάνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), σε μια προσπάθεια για καλύτερη κατάρτιση των νέων διανομέων.

Θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση φωσφορούχου γιλέκου, ενώ «υποχρεωτικά θα έχουν και το φωσφορούχο γιλεκάκι», όπως είπε χαρακτηριστικά.



Συλλογική σύμβαση και σταδιακή ρύθμιση του κλάδου

Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές ρυθμίσεις, ο κ. Τίμινης τόνισε ότι «όλο και περισσότεροι εργοδότες, fleet managers και διαχειριστές στόλου εντάσσονται στη συλλογική σύμβαση του κλάδου», παραδεχόμενος ότι ο τομέας είναι ακόμη νέος και υπάρχουν αδυναμίες που επιχειρούνται να ρυθμιστούν.

«Είναι κάτι καινούργιο για εμάς τα τελευταία 2–3 χρόνια, όμως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», κατέληξε.