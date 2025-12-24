Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ φιλοξένησαν χθες χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Kensington Palace, σε συνεργασία με τη Royal British Legion και με την υποστήριξη του @PoppyLegion.

Τιμή στις οικογένειες των αναπτυγμένων δυνάμεων στην Κύπρο

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις οικογένειες και στα παιδιά στρατιωτικών που υπηρετούν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων μελών των βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων που υπηρετούν στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.



