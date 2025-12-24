Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ φιλοξένησαν χθες χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Kensington Palace, σε συνεργασία με τη Royal British Legion και με την υποστήριξη του @PoppyLegion.
Τιμή στις οικογένειες των αναπτυγμένων δυνάμεων στην Κύπρο
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις οικογένειες και στα παιδιά στρατιωτικών που υπηρετούν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων μελών των βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων που υπηρετούν στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.
Yesterday The Duke and Duchess of Cambridge hosted a Christmas Party at Kensington Palace, supported by @PoppyLegion, for families and children of deployed personnel from @RAFCGY and @RAFMarhamMedia serving in Cyprus. pic.twitter.com/MrrQIj4uz6— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 5, 2018