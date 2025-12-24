Σοβαρές αντιδράσεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση προκαλούν στην τοπική κοινωνία της Αραδίππου τα περιστατικά βανδαλισμών που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στον χώρο πίσω από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για μια περιοχή που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο καθημερινής συνάθροισης παιδιών, οικογενειών και κατοίκων, γεγονός που καθιστά τις καταστροφές ακόμη πιο οδυνηρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, βάζοντας φωτιά σε στάση λεωφορείου, ενώ κατέστρεψαν και τον εορταστικό διάκοσμο που είχε τοποθετηθεί στον χώρο. Στοιχεία που δημιουργήθηκαν με κόπο και μεράκι, με στόχο να προσφέρουν χαρά και αισθητική αναβάθμιση στην περιοχή, μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε στάχτη. Πέρα από τις υλικές απώλειες, οι πράξεις αυτές αφήνουν, όπως τονίζει ο Δήμος, και ένα βαρύ ψυχολογικό αποτύπωμα στην κοινότητα.

Μετά από ενημέρωση πολιτών, στο σημείο μετέβη άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε εξετάσεις και συλλογή στοιχείων. Όπως αναφέρεται, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές κινούνται ήδη προς τον εντοπισμό των δραστών, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Ο Δήμος Αραδίππου εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τις υποδομές, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, το αίσθημα ασφάλειας και συνολικά την εικόνα της πόλης. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για σεβασμό προς τους δημόσιους χώρους και όσα δημιουργούνται για το κοινό καλό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συλλογικής ευθύνης για την προστασία τους.