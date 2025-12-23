Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 12 ετών επέβαλε σήμερα το Εφετείο Κύπρου σε πρόσωπο που είχε κριθεί ένοχο για σοβαρή υπόθεση εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, αυξάνοντας την ποινή που είχε επιβάλει πρωτοδίκως το Κακουργιοδικείο Πάφου από 9 σε 12 χρόνια.

Η απόφαση του Εφετείου ήταν ομόφωνη και εκδόθηκε στο πλαίσιο έφεσης που υπέβαλε η Κατηγορούσα Αρχή, μέσω της εκπροσώπου της Ειρήνης Σάββα, με την οποία υποστηριζόταν ότι η πρωτόδικη ποινή ήταν έκδηλα ανεπαρκής και δεν ανταποκρινόταν στη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν προσμέτρησε επαρκώς την ανάγκη επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών σε αδικήματα ναρκωτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, τη σοβαρότητα των πράξεων, τις συνθήκες διάπραξής τους και τη συνολική συμπεριφορά του εφεσίβλητου.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, το Εφετείο αποφάσισε όπως οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 9 ετών που είχαν επιβληθεί στις κατηγορίες 2 και 4 αντικατασταθούν με συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 12 ετών για κάθε κατηγορία. Κατά τα λοιπά, η πρωτόδικη απόφαση παραμένει ως έχει.

Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιοδικείο Πάφου είχε κρίνει ένοχο τον εφεσίβλητο, κατόπιν παραδοχής του, σε τρεις κατηγορίες που αφορούσαν την εισαγωγή, την κατοχή και την κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β, συγκεκριμένα ποσότητας 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

Το Εφετείο σημείωσε ότι σε αδικήματα τέτοιας φύσης η σημασία των προσωπικών συνθηκών του παραβάτη είναι περιορισμένη, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η ανάγκη εξατομίκευσης της ποινής. Ως ελαφρυντικό λήφθηκε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του εφεσίβλητου, χωρίς να διαπιστωθούν άλλοι ουσιαστικοί ελαφρυντικοί παράγοντες από το περιεχόμενο της έκθεσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Το Εφετείο κατέληξε ότι η έφεση της Κατηγορούσας Αρχής επιτυγχάνει, τονίζοντας εκ νέου την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων και αποτρεπτικών ποινών σε σοβαρά αδικήματα ναρκωτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ