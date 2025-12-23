Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, διενήργησαν σήμερα συντονισμένους ελέγχους σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα που διακινούνται εντός του οδικού δικτύου στη Λευκωσία.



Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν συνολικά 29 ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Από αυτά, κατακρατήθηκαν τα 21 για περαιτέρω εξετάσεις.



Κατά τη διάρκεια των έλεγχων, εντοπίστηκαν επίσης δύο πρόσωπα τα οποία διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασης τους.







