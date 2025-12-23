Από έντονες καταιγίδες επηρεάστηκε η επαρχία Λάρνακας τα ξημερώματα της Τρίτης, με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας Άγγελο Χατζηχαραλάμπους να δηλώνει στο ΚΥΠΕ η μεγαλύτερη μέτρηση καταγράφηκε στο Μενεού και συγκεκριμένα, 23,4 χιλιοστά βροχής

«Τα ξημερώματα της Τρίτης 23/12/2025, η επαρχία Λάρνακας επηρεάστηκε από έντονες καταιγίδες, με τη βροχόπτωση στη πόλη της Λάρνακας να έχει αρκετά ομοιόμορφη κατανομή, με το εύρος των αθροιστικών υψών βροχής να κυμαίνεται από 16,6 – 23,4 χιλιοστά βροχής, με τη μεγαλύτερη μέτρηση στο Μενεού», είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας έχει τοποθετήσει 6 σταθμούς στην επαρχία για την καταγραφή της βροχόπτωσης, ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, «η μέγιστη ραγδαιότητα που καταγράφηκε έφτανε το ,.5 χιλιοστό το λεπτό τόσο από τον σταθμό μας στο Μενεού όσο και από τον σταθμό μας στην ταβέρνα Στου Ρουσιά στη Λάρνακα».

Σημειώνεται ότι «τα ύψη βροχής που παρατηρήθηκαν αντιστοιχούν με το 1/4 και 1/5 της μέσης βροχόπτωσης του μήνα (αναλόγως περιοχής) για την πόλη της Λάρνακας».

Αναλυτικά τα ύψη βροχής ανά σταθμό:

1. Μενεού: 23,4 χιλιοστά βροχής

2. Αραδίππου: 17,8 χιλιοστά βροχής

3. Λάρνακα – περιοχή Καθαρής: 17,7 χιλιοστά βροχής

4. Λάρνακα – Ταβέρνα στου Ρουσιά: 17,5 χιλιοστά βροχής

5. Λάρνακα – περιοχή Κόκκινες: 16,7 χιλιοστά βροχής

6. Ορόκλινη: 16,6 χιλιοστά βροχής

Πηγή: ΚΥΠΕ