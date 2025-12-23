Ο καιρός θα παραμείνει βροχερός , με αυξημένες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι και παροδικά ενισχυμένοι, επηρεάζοντας κυρίως τα παράλια, με τη θάλασσα να καθίσταται λίγο ταραγμένη. Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.

Αναλυτικά το δελτίο:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ανήμερα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.