Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, καταζητείται ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΓΑΛΙΩΤΗΣ, 31 ετών από την Ελλάδα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά σε Αδικήματα σχετικά με το Νόμισμα, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 29 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου, 2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.