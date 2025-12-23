Με σταθερά βήματα, διάλογο και συλλογική ευθύνη, συνεχίζουμε να θέτουμε τα θεμέλια για μια Παιδεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και επενδύει στο μέλλον του τόπου μας, αναφέρει η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Τα Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, συμπυκνώνουν στο χαρμόσυνο γεγονός της Γέννησης του Χριστού το διαχρονικό μήνυμα της αγάπης, της ελπίδας και της ειρήνης, αναφέρει η Υπουργός στο μήνυμά της προς τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες. «Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από αβεβαιότητα και αντιθέσεις, το μήνυμα αυτό αποκτά σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα και ουσιαστικό περιεχόμενο», σημειώνει.

«Καθώς προσμένουμε με πνευματική συγκίνηση τη γέννηση του Θεανθρώπου, καλούμαστε να σταθούμε στο βαθύτερο νόημα των ημερών. Στην πίστη στον άνθρωπο, στη δύναμη της αλληλεγγύης και στην ανάγκη υπέρβασης τόσο των προσωπικών όσο και των συλλογικών προκλήσεων. Τα Χριστούγεννα μάς υπενθυμίζουν ότι η πρόοδος δεν είναι ποτέ ατομική υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, σεβασμού και ενσυναίσθησης», αναφέρει.

Με οδηγό τις αξίες της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης, προσθέτει, «στεκόμαστε με ειλικρινή συμπόνια δίπλα στον συνάνθρωπό μας που δοκιμάζεται και υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες». Παράλληλα, πορευόμαστε με ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και με αποφασιστικότητα και πίστη για όσα καλούμαστε να κατακτήσουμε τη νέα χρονιά, πρόσθεσε.

«Στην πορεία αυτή, η Παιδεία αποτελεί τον πιο σταθερό και ουσιαστικό μας σύμμαχο. Έναν σύμμαχο που δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί αξίες, δεξιότητες και συνείδηση. Έναν σύμμαχο που στηρίζει την νέα γενιά, ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς μας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο συμπεριληπτική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις του μέλλοντος», ανέφερε η Υπουργός.

Σημείωσε ότι η νέα χρονιά βρίσκει το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια νέα φάση. «Σε μια πορεία ανανέωσης και ενδυνάμωσης, με στόχο ένα σχολείο που προσθέτει ουσιαστική αξία σε όλους. Στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειες και στην κοινωνία συνολικά», είπε. «Με σταθερά βήματα, διάλογο και συλλογική ευθύνη, συνεχίζουμε να θέτουμε τα θεμέλια για μια Παιδεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και επενδύει στο μέλλον του τόπου μας», πρόσθεσε.

Κλείνοντας ευχήθηκε τα Χριστούγεννα και η Νέα Χρονιά να φέρουν στον καθένα και στην καθεμία ψυχική γαλήνη, υγεία και δύναμη για την ευόδωση των προσδοκιών τους. Και ας παραμείνει ζωντανή η ελπίδα ότι σύντομα το «επί γης ειρήνη» θα ψάλλεται ελεύθερα σε ολόκληρη την πατρίδα μας και στις εκκλησίες της κατεχόμενης γης μας, αναφέρει.

