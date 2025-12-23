Για τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων αναψυχής τις γιορτινές μέρες, την πληρότητα, τις τιμές, αλλά και τη στάση εργοδοτών και Aστυνομίας, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης.

Αρχικά, ο κ. Λεβέντης τόνισε τη σημασία της φιλοξενίας και της ευθύνης των επιχειρηματιών απέναντι στο κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά «μακάρι να περνά όλος ο κόσμος καλά, θεωρώ ότι έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη να φροντίζουμε με κάθε τρόπο να περνά καλά».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ωραρίων, παραδέχθηκε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε αβεβαιότητα, σημειώνοντας πως «μέχρι και χθες θα έλεγα το μεσημέρι» δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα. Όπως εξήγησε, «ευτυχώς όμως τακτοποιήθηκε το θέμα», αν και, όπως είπε, «βέβαια θέλαμε κάτι της περισσότερο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα δοθεί έμφαση «και στην ανθρώπινη αντιμετώπιση από την Αστυνομία τις δυο παραμονές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση το χειμερινό ωράριο, «τις καθημερινές είναι στις 2 η ώρα κλείσιμο και στις 3 την Παρασκευή και το Σαββάτο», ενώ προστίθεται και «η παράταση κατά μία ώρα». Ο κ. Λεβέντης εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Αστυνομία θα δείξει το ανθρώπινο της πρόσωπο εφόσον δεν προκύπτει κάποιο σοβαρό πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα ωράρια ισχύουν «από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 7 του Γενάρη».

Σε σχέση με τους εργαζόμενους και το διπλό μεροκάματο, ανέφερε «θεωρώ εξ όσων γνωρίζω ότι το διπλό μεροκάματο αφορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς εκτός αν υπάρχουν κάποιες άλλες συμφωνίες», προσθέτοντας πως «οι εργοδότες θα το χειριστούν αυτό με τον ανάλογο τρόπο» και ότι «αν όχι και διπλό την παραμονή το Χριστουγέννων θεωρώ ότι κάτι περισσότερο καλό θα ήταν να δοθεί».

Για την κίνηση στα καταστήματα, ο γενικός γραμματέας μίλησε για αρχικό «μούδιασμα εξαιτίας του ωραρίου» και της αβεβαιότητας, ωστόσο όπως είπε «τα πράγματα κινούνται καλύτερα και αυτοί οι χώροι είναι υπερπλήρεις». Παράλληλα, τόνισε ότι «υπάρχουν όμως ευκαιρίες με προσφορές και πακέτα τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει ένα εύρος τιμών».

Ειδική αναφορά έκανε στις ταβέρνες, λέγοντας ότι «προσφέρουν φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική με γύρω στα 50 και 60 ευρώ της παραμονής της πρωτοχρονιάς», ενώ στα μουσικοχορευτικά «υπάρχει πραγματικά ένα εύρος τιμών», ανάλογα με το αν φιλοξενούν καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Όπως σημείωσε, «είναι και στη γνώση του κάθε ενός να γνωρίζει ο ίδιος πόσα χρήματα είναι διαθέσιμος να σπαταλήσει».

Ο κ. Λεβέντης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης του κοινού, λέγοντας ότι έτσι «εκμηδενίζονται θα έλεγα και οι παρεξηγήσεις στο τέλος της μέρας και της νύχτας εφόσον τα πράγματα είναι όσο το δυνατό πιο αποκρυσταλλωμένα για τον καθένα». Τόνισε επίσης ότι «σοβαροί επιχειρηματίες δεν προβαίνουν σε θελητά ή αθέλητα λάθη» και ότι αν προκύψει κάποιο πρόβλημα «καλό είναι να επιλυθεί επιτόπου και να μην φύγει κανένας παραπονεμένος».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τους επιχειρηματίες του κλάδου, λέγοντας: «Από αυτό που πληρονόμαστε πάντοτε πρέπει να δίνουμε κάτι περισσότερο», καθώς, όπως εξήγησε, «αυτό είναι που θα μας κάνει και τη διαφορά» και θα δείξει «την κουλτούρα μας». Αναφερόμενος τέλος στις τιμές, ανέφερε ότι «στην διευθυντική τους πλειοψηφία οι τιμές που έχω παρακολουθήσει είναι ή στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα», με εξαίρεση τους χώρους που φιλοξενούν μεγάλα μουσικά σχήματα από το εξωτερικό.