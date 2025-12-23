Παρά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από τη Βουλή, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το νέο σύστημα αξιολόγησης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων κατά την παρέμβαση των Προέδρων της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

ΠΟΕΔ: «Δεν υπήρξε ουσιαστική σύγκλιση»

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΠΟΕΔ κ. Μύρια Βασιλείου, οι προσδοκίες για ουσιαστικές συγκλίσεις μέσω της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής δεν επιβεβαιώθηκαν. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, παρά το γεγονός ότι υπήρξε προσπάθεια διαμεσολάβησης, οι τροποποιήσεις που θα πλησίαζαν τις θέσεις της ΠΟΕΔ τελικά δεν εγκρίθηκαν.

Η ΠΟΕΔ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε συμφώνησε ή συζήτησε τον ρόλο του Βοηθού Διευθυντή στο σύστημα αξιολόγησης. Αν και η σχετική πρόνοια αφαιρέθηκε με τροπολογία, παραμένει ο ρόλος του Διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα προβληματικό.

Όπως επισημαίνεται, το νομοσχέδιο δεν είναι συμφωνημένο και σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να επιλύσει τα διαχρονικά προβλήματα της εκπαίδευσης, παρά τις δηλώσεις της επίσημης πλευράς κατέληξε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με την κ. Μύρια Βασιλείου, το νομοσχέδιο δεν τους ικανοποιεί ως ΠΟΕΔ, καθώς περιλαμβάνει ασάφειες και διαιωνίζει τον προβληματικό διπλό ρόλο αξιολογητή και καθοδηγητή με την ίδια να εκφράζει επίσης σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας θα στηρίξει ουσιαστικά την εφαρμογή του συστήματος στην καθημερινότητα των σχολείων.

Η οργάνωση ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις θα ληφθούν συλλογικά, μετά από μελέτη του τελικού κειμένου και σύγκληση των αρμόδιων οργάνων.

Συμπερασματικά, παρά τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στη Βουλή, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παραμένουν επιφυλακτικές. Κοινή θέση όλων αποτελεί το γεγονός ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα κριθεί στην πράξη και ότι η επιτυχία του προϋποθέτει διάλογο, εμπιστοσύνη και συλλογική εφαρμογή.

ΟΕΛΜΕΚ: «Πάμε στην επόμενη μέρα, αλλά με σοβαρές ενστάσεις»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ κ. Δημήτρη Ταλιαδώρο, η Βουλή ενέκρινε τους κανονισμούς με πλειοψηφία, χωρίς όμως να υιοθετήσει βασικό αίτημα της οργάνωσης, που ήταν η μη συμμετοχή του Διευθυντή στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Παρά τις διαφωνίες, η ΟΕΛΜΕΚ καταγράφει ορισμένες θετικές αλλαγές που προέκυψαν μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Μεταξύ αυτών: Η συγχώνευση δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων σε ένα, η μείωση της κλίμακας αξιολόγησης από 1–100 σε 1–40, η αφαίρεση του Βοηθού Διευθυντή από την τελική αξιολόγηση. Με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας υποχρεώνεται πλέον να καθορίσει σαφή κριτήρια αξιολόγησης εντός δύο μηνών, περιλαμβανομένων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε η ΟΕΛΜΕΚ μέσω του Προέδρου της Δημήτρη Ταλιαδώρου, σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πρόνοια για ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο θα εξετάζει ενστάσεις επί των αξιολογήσεων. Η πρόνοια αυτή έρχεται να διορθώσει μια χρόνια στρέβλωση, όπου οι ίδιοι επιθεωρητές έκριναν τις αξιολογήσεις που οι ίδιοι διενεργούσαν.

Παράλληλα, η οργάνωση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, τονίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός και να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του επιθεωρητή-συμβούλου.

Παύλος Μυλωνάς – Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής: «Δύσκολες ισορροπίες και μεταβατική περίοδος»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλο Μυλωνά, η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με έντονες και αντικρουόμενες απόψεις. Όπως ανέφερε, η πλήρης απομάκρυνση του Διευθυντή από την αξιολόγηση αποτέλεσε κόκκινη γραμμή για ορισμένες οργανώσεις, ενώ άλλοι θεωρούσαν αδιανόητο να αποκλειστεί από τη διαδικασία ένα πρόσωπο που βρίσκεται καθημερινά στο σχολείο.

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι το σύστημα θα εφαρμοστεί σε μεταβατική περίοδο τριών ετών και στη συνέχεια θα επαναξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα. Τόνισε επίσης ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου υπάρχει περιθώριο διαλόγου και παρεμβάσεων για βελτιώσεις.

Υπουργός Παιδείας: «Η δουλειά τώρα ξεκινά»

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, η ψήφιση των κανονισμών σηματοδοτεί την έναρξη της ουσιαστικής δουλειάς για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Όπως ανέφερε, η μεταβατική περίοδος μειώθηκε από πέντε σε τρία χρόνια, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός σημείωσε ότι συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα αξιολογεί βήμα προς βήμα την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας στα σχολεία και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου.