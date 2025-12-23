Την ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI (Great Sea Interconnector) υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση κινείται στη βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί «υπερβολική διάσταση» στις ενέργειες τόσο της κυπριακής όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Υπενθύμισε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αναγνωρίσει πως υφίστανται ζητήματα που αφορούν την οικονομική και την τεχνική διάσταση του έργου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση των σχεδιασμών.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι ο στόχος της ηλεκτρικής διασύνδεσης παραμένει γεωστρατηγικός και ενεργειακά κρίσιμος για την Κύπρο, σημειώνοντας ωστόσο πως «πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι υπάρχουν και άλλοι στρατηγικοί στόχοι στον ενεργειακό τομέα, όπως η έλευση φυσικού αερίου στο νησί, αναγνωρίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν έργα που δεν προχώρησαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Απαντώντας σε ερωτήματα για το μέλλον του έργου, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς. «Υπάρχουν τεχνικά, γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και η ανάγκη συμμετοχής επενδυτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργο που χρονίζει και για το οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις και από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται», εφόσον υπάρξει ολιστική προσέγγιση, καλή συνεννόηση και αναγνώριση των δυσκολιών. Τόνισε ακόμη ότι δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για ένα έργο δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο εμπλέκονται γεωπολιτικοί παράγοντες και τρίτες χώρες, χωρίς πρώτα να διευθετηθούν τα βασικά ζητήματα.

Σε σχέση με το αν η Κύπρος θα είναι τελικά μέτοχος στο καλώδιο, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής, ούτε έχει ξεκαθαρίσει το όχημα υλοποίησης ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου. Επισήμανε, μάλιστα, πως έχουν ακουστεί πληροφορίες για ενδιαφέρον του Ισραήλ να συμμετάσχει στο έργο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την επικαιροποίηση και την τοποθέτηση του έργου σε «πιο ορθολογική βάση» σε σχέση με το παρελθόν.

Τέλος, σχολιάζοντας την κριτική που δέχθηκε από τη συμπολίτευση και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν ένιωσε άβολα, σημειώνοντας πως ως δημόσιο πρόσωπο είναι υποχρεωμένος να ακούει διαφορετικές προσεγγίσεις. «Εγώ ενεργώ στο πλαίσιο των αποφάσεων της κυβέρνησης της οποίας είμαι μέλος», κατέληξε.



