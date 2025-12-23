Τον θάνατο του τέως Εκτελεστικού Διευθυντή του, Χρίστου Πέτρου, ο οποίος απεβίωσε χθες, ανακοίνωσε το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων (FSF-MED).

«Ο Χρίστος Πέτρου υπηρέτησε τον Οργανισμό με αφοσίωση και υπευθυνότητα αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα στο έργο και την πορεία του FSF–MED», αναφέρει το Ίδρυμα σε ανακοίνωση.

Προσθέτει ότι «η συμβολή του θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».

Το FSF–MED εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του κα προσθέτει ότι «θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο και την αποστολή του, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβολή του Χρίστου Πέτρου».

Τέλος αναφέρει ότι η κηδεία του εκλιπόντος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 10 πμ στον Ιερό Ναό Απ. Λουκά στην Αραδίππου.

Πηγή: ΚΥΠΕ