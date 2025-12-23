Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε αυξημένη εποπτεία με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας των καταναλωτών κατά την εορταστική περίοδο.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, πραγματοποιεί σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, καθιερωμένη περιοδεία σε υπεραγορές.

Φέτος, η περιοδεία επικεντρώνεται σε υπεραγορές της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου η Υπουργός ενημερώνεται επί τόπου για την εφαρμογή των ελέγχων και την τήρηση της νομοθεσίας.