Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες όπου λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα ενός τεράστιου διεθνούς δικτύου διαδικτυακής απάτης, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του OCCRP. Το δίκτυο διαχειριζόταν τουλάχιστον 81 υποτιθέμενες επενδυτικές πλατφόρμες, οι οποίες παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητοι χρηματιστηριακοί «μεσίτες», αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν μέρη ενός ενιαίου μηχανισμού εξαπάτησης.

Οι πλατφόρμες αυτές υπόσχονταν εύκολα κέρδη από επενδύσεις σε συνάλλαγμα, κρυπτονομίσματα, χρυσό, πετρέλαιο και άλλα δημοφιλή προϊόντα, στοχεύοντας κυρίως άπειρους επενδυτές. Παρείχαν «προσωπικούς αναλυτές», συμβουλές και μπόνους εγγραφής, ενώ στην πράξη χιλιάδες θύματα παγκοσμίως έχασαν σχεδόν όλα τα χρήματά τους. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ίδιες ομάδες, τα ίδια αρχεία και τα ίδια τηλεφωνικά κέντρα — μεταξύ άλλων σε Κύπρο, Ισραήλ, Βουλγαρία και Ισπανία — διαχειρίζονταν όλες τις πλατφόρμες.

Παρότι οι περισσότερες δήλωναν έδρες σε χώρες όπως η Ελβετία, ο Καναδάς ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διευθύνσεις αποδείχθηκαν προσχηματικές, ενώ δεκάδες πλατφόρμες είχαν ήδη προειδοποιηθεί ή «μαυριστεί» από ρυθμιστικές αρχές. Πολλές λειτουργούσαν χωρίς άδεια ή με ψευδείς άδειες, ενώ όταν μια «μάρκα» έκλεινε λόγω καταγγελιών, αντικαθίστατο γρήγορα από νέα. Η έρευνα αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στο ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα του δικτύου και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας και της καταπολέμησης των διαδικτυακών οικονομικών απατών.



Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έρευνα του OCCRP.