Τη βαθιά τους θλίψη εκφράζουν η ΕΤΑΛ και το ΕΒΕ Λεμεσού για το θάνατο του Προέδρου της ΕΤΑΛ και πρώην Προέδρου του ΕΒΕΛ, Τώνη Αντωνίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 70χρονών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού αναφέρει ότι ο Τώνης Αντωνίου υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος τον τουριστικό τομέα της Λεμεσού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την προβολή της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.

Η έμπρακτη δέσμευσή του στο καθήκον, συνεχίζει, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο έργο και την πορεία της Εταιρείας, η οποία εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και δεσμεύεται να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από τη συνέχιση του έργου που ο ίδιος υπηρέτησε με όραμα και αφοσίωση.

«Η μνήμη του Τώνη Αντωνίου θα συνεχίσει να εμπνέει όλους όσοι εργάζονται για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της Λεμεσού», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΤΑΛ.

Εξάλλου στην ανακοίνωση του, το ΕΒΕΛ αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας και πρώην Πρόεδρος του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική και αναπτυξιακή πορεία της Λεμεσού και της Κύπρου.

«Ο αείμνηστος Τώνης Αντωνίου διετέλεσε Πρόεδρος του ΕΒΕΛ την περίοδο 1999–2005, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηρίου, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και στην προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την πόλη», σημειώνει.

Ιδιαίτερη παρακαταθήκη, τονίζει το ΕΒΕΛ, αποτελεί το γεγονός πως, επί Προεδρίας του, το Επιμελητήριο απέκτησε το ιδιόκτητο κτίριο του, το «σπίτι του επιχειρηματία».

Υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η προσφορά του συνεχίστηκε και σε παγκύπριο επίπεδο, ως Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, καθώς και στον τουρισμό, μέσα από την Προεδρία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού.

Το ΕΒΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τη σύζυγό του Λένια και τους οικείους του.

Η κηδεία του Τώνη Αντωνίου θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:00 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ