Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή στη Λεμεσό της Κύπρου, όταν ένας νεαρός Ισραηλινός φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα νεαρών, αφού τον άκουσαν να μιλά εβραϊκά στο τηλέφωνο έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε. Όπως αναφέρει σε ανάρτησήο αδερφός του, η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, ώστε ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην κόγχη του ματιού, θέτοντας σε κίνδυνο την όρασή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες οι δράστες είχαν αντισημιτικά κίνητρα. Μετά την επίθεση, γίνεται λόγος για προσπάθειες επικοινωνίας με το ισραηλινό προξενείο που απέβησαν άκαρπες, καθώς οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν λόγω Σαββατοκύριακου.



Η ανάρτηση του αδερφού του



Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και έχασε τις αισθήσεις του. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου ενημερώθηκε. Την ίδια ώρα έφτασαν και άλλα άτομα από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα άρχισε ένας εφιάλτης: κάλεσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο. Ο αδελφός μου δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο οστό γύρω από το μάτι. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, μετά από περίπου 40 λεπτά τον έδιωξαν από το νοσοκομείο. Μόνο έπειτα από μεγάλη επιμονή, επέστρεψε για πρώτη βοήθεια, του έκαναν πρόχειρο καθαρισμό και ράμματα, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική εξέταση ή έρευνα για το τι του συνέβη.

Ζητώ απαντήσεις!!! Πώς είναι δυνατόν ένα περιστατικό σκληρής αντισημιτικής επίθεσης να μην αντιμετωπίζεται από τις επίσημες αρχές του Ισραήλ στο εξωτερικό, αλλά μόνο μέσω της πρεσβείας, η οποία είναι κλειστή; Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που υπέστη τόσο σοβαρή βία να μην λαμβάνει άμεση ιατρική φροντίδα, να μην παραμένει για παρακολούθηση, να μην γίνεται αξονική τομογραφία, να μην πραγματοποιείται βασική ιατρική διάγνωση;

Η ασφάλεια κάθε Ισραηλινού που τραυματίζεται στο εξωτερικό βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Μετά από συζητήσεις με ιατρούς και ειδικούς, κατέστη σαφές ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ χειρότερα. Η αδιαφορία των αρχών δημιουργεί την εντύπωση ότι τέτοιες επιθέσεις επιτρέπονται.

Κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Κανείς δεν δίνει απαντήσεις. Το προξενείο είναι κλειστό, η πρεσβεία δεν λειτουργεί την Κυριακή, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης βοήθειας. Προς το παρόν, απομένει μόνο να περιμένουμε να επιστρέψει στο Ισραήλ για να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Στο τέλος, μετά από όλα όσα συνέβησαν, ο αδελφός μου αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ με σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο, χωρίς καμία πραγματική υποστήριξη από τις αρμόδιες αρχές. »









🚨 Antisemitic attack in Cyprus:



On December 20, an Israeli man was violently attacked in Limassol, Cyprus, in what appears to be a targeted antisemitic assault.



According to the victim’s testimony, two foreign men approached him prior to the attack and questioned him about… pic.twitter.com/N6i9oADJfq — Seagull Shah (@seagullshah) December 22, 2025

«Χτύπησαν τον γιο μου στην είσοδο του ξενοδοχείου στην Κύπρο – και όλοι εξαφανίστηκαν», έγραψε ο πατέρας του θύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όχι στον δρόμο. Όχι σε μπαρ. Στην είσοδο του ξενοδοχείου – σε έναν χώρο που υποτίθεται πως είναι ασφαλής. Ξυλοκοπήθηκε άγρια, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη».

Σύμφωνα με την Israel Hayom, πατέρας κατήγγειλε επίσης την έλλειψη άμεσης αντίδρασης από τις αρμόδιες αρχές και το ισραηλινό προξενείο, δηλώνοντας ότι η απάντηση που έλαβε ήταν πως «είναι Κυριακή και δεν λειτουργούμε». «Όταν ένας Ισραηλινός πολίτης τραυματίζεται σοβαρά στο εξωτερικό μετά από βίαιη επίθεση, το σύστημα απλώς δεν είναι διαθέσιμο. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, ούτε αίσθημα στήριξης», ανέφερε.

Ο νεαρός κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Ισραήλ και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο Ιχιλόβ στο Τελ Αβίβ, όπου υποβλήθηκε σε πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση με στόχο τη διάσωση του τραυματισμένου ματιού του.