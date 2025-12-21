Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιεί με συνέπεια μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και τη διαμόρφωση πόλεων βιώσιμων, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του έργου δημιουργίας χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων και πρασίνου στη Σωτήρα, συνολικού προϋπολογισμού €900.000, με συγχρηματοδότηση κατά 60% από την ΕΕ.

Ο κ. Ιωάννου είπε πως πρόκειται για «ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Σωτήρα και την Αγία Νάπα και αποτυπώνει τη συλλογική μας στόχευση για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις κοινότητές μας».

Ανέφερε ότι το έργο είναι «συνολικού προϋπολογισμού €900.000, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% από εθνικούς πόρους και 15% από τον Δήμο Αγίας Νάπας και πρόσθεσε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2025.

Σημείωσε πως «η ολοκλήρωση και η παράδοση του έργου στους δημότες της Αγίας Νάπας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και τις τοπικές κοινωνίες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιβεβαιώνουν ότι η ορθολογική και υπεύθυνη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα.

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι «η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «ο νέος χώρος αποτελεί έναν πυρήνα υγιούς απασχόλησης για τα παιδιά και τους νέους της Σωτήρας, προσφέροντας ευκαιρίες άθλησης, αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής. Περιλαμβάνει πολύ-χρηστικό γήπεδο, αθλητικά παιχνίδια, υπαίθρια όργανα γυμναστικής για παιδιά και ενήλικες, καθώς και χώρους πρασίνου και χαλάρωσης».

Ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, «έχει το γεγονός ότι ο χώρος ανάπλασης βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα του δημοτικού διαμερίσματος Σωτήρας και έχει σχεδιαστεί σε άμεση συνάρτηση με τον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπλασης της περιοχής».

Ανέφερε ότι «η λειτουργική του σύνδεση με το οίκημα των κατηχητικών συνάξεων όσο και με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας και το Κέντρο Κοινωνικών Παροχών ενισχύει περαιτέρω τον κοινωνικό του χαρακτήρα, δημιουργώντας έναν ενιαίο πολυχώρο αφιερωμένο στη νεολαία και την τοπική κοινωνία, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου».

Ο κ. Ιωάννου είπε ακόμη ότι «η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιεί με συνέπεια μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και τη διαμόρφωση πόλεων βιώσιμων, ανθεκτικών και φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

«Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί απτό παράδειγμα αποτελεσμάτων αυτής της πολιτικής, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε

Επίσης, ανέφερε πως «ο Δήμος Αγίας Νάπας και ιδιαίτερα η Σωτήρα κάνουν σήμερα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ποιοτική και ανθρώπινη καθημερινότητα».

«Ως Πολιτεία, παραμένουμε σταθερά αρωγοί σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη κοινωνική συνοχή και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής», κατέληξε ο κ. Ιωάννου.

Πηγή: ΚΥΠΕ