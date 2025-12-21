Στα λευκά ντύθηκε η Πάφος, καθώς έντονη χαλαζόπτωση κάλυψε δρόμους και πεζοδρόμια, ενώ χαλάζι συσσωρεύτηκε ακόμη και στην ταράτσα πρατηρίου βενζίνης, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν για τα καλά, ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Michalis Petrakis