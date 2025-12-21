Σε συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών των βροχών και των καταιγίδων που αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο σήμερα, Κυριακή προέβη με ανακοίνωσή της η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας.

Νωρίτερα το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες. Η προειδοποίηση ισχύει από τις 11.00πμ μέχρι τις 8.00μμ σήμερα και αφορά σε μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και αργότερα και άλλες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τη Δύναμη, οι πολίτες καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τις πλημμύρες. Συγκεκριμένα, καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας τους δεν είναι φραγμένα και ότι οι υδρορροές στο υποστατικό τους λειτουργούν κανονικά.

Επιπλέον, αν διαθέτουν υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, καλούνται να προχωρήσουν στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και να εγκαταστήσουν αυτόματη αντλία νερού, απομακρύνοντας από το υπόγειο πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό, ενώ αν κατοικούν σε οικόπεδο με αυλή, καλούνται να αφήσουν –όπου είναι δυνατόν– ελεύθερο χώμα, για να απορροφά νερό η γη.

Επίσης, καλούνται να στερεώσουν αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, κ.ά.), να επιδιορθώσουν τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης, να ετοιμάσουν σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό, αν βρίσκεται σε περιοχή που διατρέχει κίνδυνο να πλημμυρίσει, ενώ σε περίπτωση ενημέρωσης για την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Αναφορικά με μέτρα κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο καλούνται να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και μετακινηθούν σε ασφαλές ψηλό σημείο.

Αντίστοιχα, όσοι βρίσκονται σε ανοικτό χώρο καλούνται να μη διασχίζουν πλημμυρισμένο δρόμο πεζοί ή με αυτοκίνητο/ποδήλατο/ μοτοσυκλέτα, να σταματούν και να αλλάζουν κατεύθυνση αν βρεθούν σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, να μείνουν μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και να μην πλησιάζουν σε περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Παρομοίως, στο διάστημα μετά την πλημμύρα, όσοι βρίσκονται σε ανοικτό χώρο καλούνται να μείνουν μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών, εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, και τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα.

Σχετικά με μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους, όσοι βρίσκονται εντός της οικίας τους καλούνται να απομακρύνουν από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και να στερεώσουν καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης, και να απομακρυνθούν από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Όσοι βρίσκονται στην ύπαιθρο, καλούνται να παρακολουθήσουν, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και να απομακρυνθούν το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να σας κτυπήσουν, ενώ αν δεν μπορέσουν να απομακρυνθούν έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, προτρέπονται να ξαπλώσουν μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια τους, για να μην κινδυνεύσουν να κτυπηθούν από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Τέλος, σχετικά με μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους, η Δύναμη καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγει σε κλειστούς χώρους και να κλείνει τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας.

Καλείται επίσης να απομακρύνει από εξωτερικούς χώρους αντικείμενα, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη, κ.ά.) και να αποφύγει κάθε είδους εργασία/ενέργεια, η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, να στερεώσει καλά τυχόν διαφημιστικές πινακίδες σε υποστατικά, να αποφύγει δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και να στερεώσει καλά όλα τα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς (π.χ. πινακίδες, ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.ά.).

Συστήνεται τέλος όπως οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών σε εργοτάξια, κ.ά.).

Πηγή: ΚΥΠΕ

