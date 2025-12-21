Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) και ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (Κ.Υ.Σ.), υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με στόχο να «διευρύνουν την επιστημονική, τεχνική, ερευνητική και άλλη συνεργασία» τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΥΣ η συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, κοινές επιστημονικές, τεχνικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση υδάτων, την περιβαλλοντική προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και παροχή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών, τεχνική στήριξη και μελέτες σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, υδρολογίας, ποιότητας νερού, καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επίσης προβλέπει την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά, καινοτόμα και αναπτυξιακά έργα για τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες και έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των υδατικών συστημάτων.

Ακόμη προνοείται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η συμμετοχική διαχείριση πόρων, καθώς και η ανταλλαγή επισκέψεων προσωπικού και φοιτητών για επιμόρφωση, έρευνα και δικτύωση.

Το Πρωτόκολλο υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, από τον Πρύτανη Παναγιώτη Ζαφείρη, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ και από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Πασιά, εκ μέρους του ΚΥΣ.

«Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών να προωθήσουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές στη Διοίκηση Έργων. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της Διοίκησης Έργων στην Κύπρο» αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ