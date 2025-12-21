Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα, Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η παρουσίαση θα γίνει σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, στα πάνω Λεύκαρα, και θα αρχίσει στις 10:30 πμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, κατά την εκδήλωση θα γίνει, επίσης, η παρουσίαση του λογότυπου της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026, διαδεχόμενη την Προεδρία της Δανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ