Με 500 νέες κατοικίες σε κρατική γη, ΚΟΑΓ και “Built to Rent”, η Κυβέρνηση υπόσχεται ανάσα στα ενοίκια, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά και οι συναλλαγές χτυπούν «κόκκινο» Η Κυβέρνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη στεγαστική πολιτική: όχι απλώς «κίνητρα» και επιδοτήσεις, αλλά το ίδιο το κράτος ως ιδιοκτήτης κατοικιών που θα δίνονται με προσιτό ενοίκιο. Το σχέδιο για περίπου 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη παρουσιάζεται ως απάντηση στην πίεση που ασκεί η αγορά, ιδιαίτερα στη νέα γενιά και στα νεαρά νοικοκυριά, που βλέπουν την ιδιοκατοίκηση να απομακρύνεται και το ενοίκιο να μετατρέπεται σε μόνιμο «δεύτερο δάνειο». Όμως το κεντρικό ερώτημα δεν είναι επικοινωνιακό: είναι αριθμητικό. Μπορούν 500 κατοικίες -όσο σημαντικές κι αν είναι- να αλλάξουν ισορροπίες σε μιαν αγορά που τρέχει με +5% ετήσια αύξηση στον δείκτη τιμών κατοικιών και με 4.444 πωλητήρια σε ένα τρίμηνο; Ή θα μείνουν ως μια χρήσιμη, αλλά περιορισμένη, νησίδα μέσα σε ένα κύμα που συνεχίζει να σηκώνεται;

