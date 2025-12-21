Ο ασκός του Αιόλου για τις Κεντρικές Φυλακές ανοίγει εκ νέου. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφεται μια δολοφονία, μια αυτοχειρία και μια έκθεση - κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά των βασανιστηρίων, που κάνει λόγο για εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, στρέφοντας αναπόφευκτα τα βλέμματα όλων στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, με την ανάληψη των καθηκόντων του τρέχει να επιλύσει τις διαχρονικές παθογένειες, προαναγγέλλοντας άμεσες παρεμβάσεις για τον υπερπληθυσμό και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.

Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.