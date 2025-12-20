Ποιος δεν έχει συνδυάσει τις διακοπές και τα Χριστούγεννα στο βουνό;

Η Kύπρος μάς προσφέρει απλόχερα υπέροχες επιλογές για να αποδράσουμε τις γιορτινές μέρες και να απολαύσουμε ορεινά μέρη και τοπία, ενώ έναν επιπλέον λόγο μάς δίνουν και φέτος τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά που στήθηκαν και μας περιμένουν σε Αγρό, Δερύνεια, Λεύκαρα, Καλοπαναγιώτη, Κακοπετριά, Κυπερούντα, Στατό-Άγιο Φώτιο και το Φικάρδου, με πλούσιο πρόγραμμα, μουσική και πολλές δραστηριότητες!

Διαβάστε περισσότερα στο checkincyprus.com