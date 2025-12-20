Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου το τελευταίο 24ωρο, ανταποκρίθηκε σε συνολικά 39 περιστατικά, εκ των οποίων 27 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη, ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν μια πυρκαγιά σε διώροφη οικία στην Κυπερούντα, η οποία προκλήθηκε από εύφλεκτο υλικό κοντά σε τζάκι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις 00:11, και γρήγορα επεκτάθηκε από το εύφλεκτο υλικό στη στέγη του σπιτιού, προκαλώντας μερική κατάρρευση. Ο πυροσβεστικός σταθμός υπαίθρου Μονιάτη ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού για την κατάσβεση, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Επισταθμία Τροόδους.