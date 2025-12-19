Τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα κυριότερα έργα υπό την εποπτεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας είχε την ευκαιρία να συζητήσει την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σε πρόγευμα εργασίας με δημοσιογράφους με έδρα την επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, σε ό,τι αφορά τον Τομέα Αδειοδότησης, ανέφερε ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας παρουσιάζει σαφή ανοδική πορεία στους ρυθμούς διεκπεραίωσης πολεοδομικών και οικοδομικών αιτήσεων, με διπλασιασμό των αιτήσεων οι οποίες υποβάλλοντα μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος».

Προσέθεσε ότι παρά τον αυξημένο όγκο εργασίας και το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ο Οργανισμός κατάφερε να ολοκληρώσει περισσότερες αιτήσεις από όσες υποβλήθηκαν, εκδίδοντας συνολικά για τον Μήνα Νοέμβριο 850 άδειες, ενώ παράλληλα, σημείωσε ότι προγραμματίζονται στοχευμένες προσλήψεις χωρίς όμως επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Αναφερόμενος στις αναπτύξεις, έκανε λόγο για αυξημένη ζήτηση σε τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις στις περιοχές Λιβάδια, Βορόκληνη, Πύλα, Περβόλια και Αραδίππου.

Στον τομέα των αποχετευτικών έργων, επισημάνθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της Β’ Φάσης εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, και η Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Έργου υλοποιείται ομαλά και χωρίς οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση της Δ’ Φάσης του Αποχετευτικού, ενισχύοντας περαιτέρω τον συνολικό σχεδιασμό των υποδομών.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η πρόοδος που καταγράφεται στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή των Καμάρων, τα οποία εξελίσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, χωρίς να παρατηρείται οποιαδήποτε απόκλιση από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με τη δημιουργία νέου Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ορμήδεια, τη συνεργασία με τα Ταχυδρομεία για αποπληρωμή λογαριασμών και την ενίσχυση των Σταθμών Αυτόματης Εξυπηρέτησης με την τοποθέτηση επιπλέον σταθμού στο Δημαρχείο Αραδίππου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και ανταλλαγή ευχών για μια δημιουργική και αποτελεσματική νέα χρονιά για τον ΕΟΑ Λάρνακας, την πόλη και Επαρχίας Λάρνακας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ