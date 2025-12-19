Σε πρόστιμο ύψους €40.000 καταδικάστηκε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, έπειτα από ποινική δίωξη που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι παραβάσεις σχετίζονται με εργατικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εργοδοτούμενου της ΑΗΚ και τον σοβαρό τραυματισμό δεύτερου εργοδοτούμενου, ενώ είχαν τεθεί σε κίνδυνο και άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορούσε παραβιάσεις των Κανονισμών για τη Διαχείριση Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 2021, των Κανονισμών για τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά τη Χρησιμοποίηση Εξοπλισμού Εργασίας (2001 και 2004), του Κώδικα Πρακτικής για τον Έλεγχο και τη Συντήρηση Πυροσβεστήρων (ΚΔΠ 520/2014), καθώς και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, η ΑΗΚ παρέλειψε να παρέχει επαρκή καθοδήγηση και επιτήρηση στους εργοδοτούμενούς της, με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος κατά τη διάρκεια εργασιών και τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων, οι οποίοι υπέστησαν εκτεταμένα εγκαύματα. Ο ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του στις 22 Ιουνίου του 2021.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προηγηθεί εκτίμηση των κινδύνων από τη διεξαγωγή ελέγχου δοκιμής αντοχής σε τάση (Pressure Test), ούτε καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Παράλληλα, δεν είχε παρασχεθεί επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση στους εργοδοτούμενους, που εκτελούσαν τη συγκεκριμένη εργασία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σημαντική παράλειψη αποτέλεσε και η μη συντήρηση πυροσβεστήρα που βρισκόταν σε υπηρεσιακό όχημα, γεγονός που δεν διασφάλιζε την αποτελεσματική λειτουργία του σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αναφέρεται.

