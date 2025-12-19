Σε €138.700.000 ανέρχονται οι επιδοτήσεις που κατέβαλε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στους αγρότες το 2025, ανέφερε την Παρασκευή ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου για τον απολογισμό του έργου του ΚΟΑΠ κατά το 2025.

Η κυπριακή αγροτική οικονομία έχει λάβει €2,3 δισ. από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, σημείωσε, προσθέτοντας ότι κατά το 2024 δόθηκαν από τον ΚΟΑΠ €118 εκατ., ενώ κατά το 2025 δόθηκαν €138.700.000, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με το 2024. Στο ποσό του 2025 συμπεριλαμβάνονται και κρατικές ενισχύσεις, όχι μόνο ευρωπαϊκές, τόνισε.

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι «υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από νέους γεωργούς για τον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας αλλά και της μεταποίησης. Είχε ολοκληρωθεί στο 100%, με διπλασιασμό μάλιστα του κονδυλίου για τους νέους γεωργούς, η προηγούμενη προκήρυξη και έχει ανοίξει και η νέα προκήρυξη του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει και την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών», ανέφερε.

«Φαίνεται ότι, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, η γεωργία μπορεί να δώσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε πολλούς νέους αν αποφασίσουν να μπουν στο επάγγελμα αυτό και ιδιαίτερα αν αποφασίσουν να μπουν πάνω σε επαγγελματική βάση, δηλαδή με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να κάνουν για να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και να μπορέσουν να έχουν καλύτερη απόδοση των επενδύσεων», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού το καλοκαίρι του 2025, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών σημείωσε ότι ο ΚΟΑΠ, «χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει στη διάθεσή του, βοήθησε τα μέγιστα ούτως ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση», επισημαίνοντας ότι μέσω του ΚΟΑΠ επιδοτήθηκαν πολλά προγράμματα προς τις καμένες περιοχές. Παράλληλα, είπε ότι ο ΚΟΑΠ «ήταν ο πρώτος που οριοθέτησε την καμένη περιοχή και μάλιστα είχε αποφασίσει τότε να προχωρήσουν οι επιδοτήσεις των γεωργών μας, ανεξάρτητα από το αν η περιουσία τους είχε καεί, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα, και μάλιστα αυτό χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση».

Σε σχέση με το νέο πακέτο επενδυτικών Παρεμβάσεων, με προϋπολογισμό €60 εκατ., το οποίο λήγει τον Ιανουάριο του 2026, ο Ανδρέας Κυπριανού ανέφερε ότι οι αιτούντες μπορούν να λάβουν στήριξη για μεγάλες αγροτικές επενδύσεις έως και €400.000 ανά έργο, ενώ οι νέοι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να τύχουν πρόσθετων επιχορηγήσεων για στοχευμένες δράσεις, ύψους μέχρι €600.000.

Αναφορικά με τις έκτακτες πληρωμές, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα ο ΚΟΑΠ είχε περίπου 28.000 αιτούντες για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, προσθέτοντας ότι ο μέσος όρος του αιτούμενου τεμαχίου στην Κύπρο είναι περίπου 4 δεκάρια, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1500 δεκάρια, δηλαδή 150 εκτάρια. Σημείωσε, ακόμη, ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 70% των αιτήσεων, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2025 το ποσοστό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το 95%, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις νόμιμης παραχώρησης τουρκοκυπριακών και χαλίτικων τεμαχίων.

Ακολούθως, ο κ. Κυπριανού είπε πως «ο ΚΟΑΠ θεωρεί - και σωστά - ότι ο ιδιοκτήτης της τουρκοκυπριακής γης στις ελεύθερες περιοχές και ο ιδιοκτήτης της κρατικής γης στις ελεύθερες περιοχές είναι το κυπριακό κράτος και υιοθετεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου» τόσο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες όσο και για τα χαλίτικα τεμάχια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα παράπονα γεωργών για καθυστερήσεις στην καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων και το αίτημά τους για απλοποίηση των διαδικασιών, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών ανέφερε πως «κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ως Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε και αυτό κάνουμε».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται η έναρξη των αγροτικών πληρωμών την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και η ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. «Εμείς πληρώνουμε στις πρώτες 20 μέρες που επιτρέπεται να πληρώσουμε και είμαστε ίσως η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συνεχίζει πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου», ανέφερε.

Ο κ. Κυπριανού εξήγησε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός δίνει τη δυνατότητα της απόσυρσης τεμαχίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους και οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν παράταση αυτής της ημερομηνίας, κάνοντας λόγο για «πολύ στενά χρονοδιαγράμματα» για τη διεκπεραίωση των 28.000 αιτήσεων που αφορούν ένα εκατομμύριο δεκάρια αιτούμενης γης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αίτημα των αγροτικών οργανώσεων για ενεργοποίηση του μέτρου 23 του Στρατηγικού Σχεδίου, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών εξήγησε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές του εν λόγω μέτρου για το 2024, ύψους περίπου €15 εκατ. και ότι οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν την επανάληψη αυτού του μέτρου για όσους επλήγησαν από την ανομβρία και για το 2025, ούτως ώστε οι πληγέντες να πληρωθούν το 2026. «Εξαρτάται από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις, εμείς υλοποιούμε», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές γεωργών για ελλιπή κατάρτιση ορισμένων ελεγκτών του ΚΟΑΠ, ο Ανδρέας Κυπριανού έκανε λόγο για «αοριστολογίες», προσθέτοντας ότι «τα παράπονα που λαμβάνουμε είναι ότι είμαστε στην αυστηρή πλευρά του φάσματος».

«Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η Κύπρος σε σχέση με λανθασμένες πληρωμές είναι τεράστιες. Γι’ αυτό η έγνοια μας είναι να ικανοποιήσουμε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας στις νόμιμες επιδοτήσεις ακριβώς για να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι από αποκοπές ευρωπαϊκών κονδυλίων», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «η Κύπρος είναι ίσως από τις πολύ λίγες χώρες όπου η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική πλησιάζει το 100%. Δεν χάνεται δηλαδή ούτε 1€», ανέφερε.

Καταληκτικά, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών εξέφρασε την επιθυμία για διασφάλιση των αυστηρών ελέγχων που διενεργεί η Κύπρος και για συνέχιση των υψηλών βαθμολογιών που λαμβάνει για την ποιότητα των ελέγχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

